Азербайджан и ICD подписали меморандум в сфере исламского финансирования

2017-05-17 18:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) подписала меморандум взаимопонимания с Ассоциацией сотрудничества Азербайджана и арабских стран (АСАА) для внедрения исламских банковских продуктов и лоббирования соответствующих изменений в банковское законодательство республики.

Документ подписан в рамках Форума по частному сектору (IDBG Private Sector Forum), организованного группой Исламского банка развития в Джидде (Саудовская Аравия), сообщили Trend в среду в ICD.

В рамках меморандума обе организации будут также проводить обмен опытом, организовывать совместные инвестиционные форумы, маркетинговые исследования, семинары и другие работы.

Глава ICD Халед аль-Абуди, выступая на церемонии подписания, отметил, что меморандум носит стратегический характер как для Исламской корпорации, так и для АСАА.

“Мы верим, что этот документ укрепит сотрудничество между ICD и АСАА в сфере исламского финансирования, что отражает нашу решимость расширить усилия по продвижению инструментов исламского финансирования в развитии частного сектора Азербайджана и СНГ”, - сказал он.

Председатель АСАА Эльшан Рагимов, в свою очередь, отметил, что политическая воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева играет важную роль в формировании дружественных отношений между Азербайджаном и арабскими странами.

“Высокий уровень экономических и политических отношений между Азербайджаном и арабскими странами, расширение сотрудничества между предпринимателями наших стран, увеличение туристического потока из арабских стран в Азербайджан - все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития отношений”, - сказал глава ассоциации.

По его словам, меморандум также означает, что ICD является для ассоциации стратегическим партнером, что позволит определить дальнейшую стратегию на ближайшие месяцы. “Совместно с ICD мы также планируем организовать с участием предпринимателей арабских стран инвестиционный форум в Баку в октябре этого года”, - сказал глава ассоциации.

Исламская корпорация по развитию частного сектора действует в Азербайджане с 2003 года. Она входит в группу Исламского банка развития. В стране ICD финансирует в основном малые и средние предприятия. Корпорация также является основателем в Азербайджане лизинговой компании Ansar Leasing и соучредителем Каспийской международной инвестиционной компании.

ICD, основанная в 1999 году, базируется в городе Джидда Саудовской Аравии. Ее основной задачей является финансирование частного сектора стран-участниц организации.

(Автор: Азад Гасанли)

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