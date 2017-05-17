В Баку задержан муж женщины, совершившей суицид, сбросившись из окна

2017-05-17 19:53 | www.apa.az | 3

Управление полиции города Баку и прокуратура распространили заявление в связи с суицидом, совершенным в Баку 15 мая.

Как сообщает АПА, 15 мая Шарифова Сусанна Шакир гызы (1986 г.р.) выбросилась с балкона здания в Насиминском районе, где она проживала. Сотрудники районной прокуратуры и полиции вместе с судмедэкспертами осмотрели место происшествия и тело, были изъяты вещественные доказательства и проведены другие необходимые процессуальные действия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

А.Бахшиев, с которым покойная находилась в гражданском браке с 2009 года, был привлечен к следствию в качестве подозреваемого из-за основательных подозрений в том, что он многократно избивал, жестоко с обращался и унижал честь и достоинство С.Шарифовой.

Решением суда А.Бахшиев арестован, в настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.