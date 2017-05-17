«ЛУКойл» вышел из проекта в Саудовской Аравии

2017-05-17 17:34 | www.oxu.az | 2

Компания «ЛУКойл» вышла из проекта в Саудовской Аравии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vestifinance, об этом заявил глава компании Вагит Алекперов.

Напомним, что «ЛУКойл» вел бурение в Саудовской Аравии в рамках совместного предприятия LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar).

«ЛУКойл Оверсиз» принадлежит 80% в СП, национальной компании Saudi Aramco - 20%.

«Мы приняли решение, мы уходим из Саудовской Аравии. Saudi Aramco забирает пробуренные нами скважины. Но мы договорились, что мы останемся партнерами и будем координировать свою деятельность на внешних проектах. Мы заинтересованы в совместных проектах в третьих странах. Есть Ирак, другие. Саудовская Аравия в лице министерства заинтересована, чтобы Saudi Aramco в том числе участвовала в международных проектах», - заявил Алекперов.

Н.О.