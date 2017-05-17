На востоке Турции предотвращена атака террористов на блокпост

2017-05-17 18:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В провинции Тунджели на востоке Турции предотвращена атака террористов на блокпост, сообщают в среду турецкие СМИ.

Отмечается, что террорист-смертник обезврежен.

Нападавший являлся членом террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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