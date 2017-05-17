В Азербайджане в 10 школах учителей приняли на работу вне конкурса

2017-05-17 17:45 | www.oxu.az | 3

«В прошлом году рекордное число учителей – 27 тысяч человек приняли участие в экзаменах для приема на работу. Результаты кандидатов, набравших больше проходного балла (36 баллов), остаются в силе в течение одного года. Они смогут принять участие в конкурсе в этом году по прошлогодним результатам. Число набравших более 48 баллов в прошлом году превышало 5 тысяч человек. Точное число набравших проходной балл кандидатов не известно».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил и.о. завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

Э.Багиров сказал, что в этом году в некоторых учебных заведениях учителям предоставили возможность устроиться на работу без конкурса, список этих учреждений уже утвержден:

«Определены 10 таких учреждений. Все они находятся в подчинении министерства образования. Кандидат должен быть согласован с министерством».

По его словам, список кандидатов будет представлен в министерство, затем изучен соответствующей комиссией:

«В будущем возможно будет рассмотрен вопрос предоставления таких полномочий другим учреждениям, которые не находятся в подчинении министерства образования и имеют высокие академические показатели (высокий результат на олимпиадах, соревнованиях). Перед учителями, желающими работать в этих учреждениях, будут поставлены более высокие требования. Эти кандидаты, безусловно, должны набрать самые высокие баллы».

Официальный представитель министерства добавил, что в предыдущие годы прием на работу учителей, преподающих общеобразовательные предметы в профессиональных учебных заведениях, осуществлялся на конкурсной основе:

«Принявшим участие в конкурсе и набравшим соответствующий балл лицам направление на работу выдавало Министерство образования. В этом же году будет по-другому. Прием в профессиональные учебные заведения будет проводиться созданным в 2016 году Государственным агентством по профессиональному образованию. Эти учителя будут избраны из кандидатов, набравших соответствующий балл на тестовых экзаменах».

З.Г.

