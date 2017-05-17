Саргсян отправил министра юстиции в отставку

2017-05-17 17:49 | www.oxu.az | 3

Президент Армении Серж Саргсян подписал в среду указ об освобождении Арпине Ованнисян с поста министра юстиции Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Пост министра юстиции Армении остается вакантным, поскольку Арпине Ованнисян была избрана в парламент Армении нового созыва в качестве депутата.

Ованнисян являлась депутатом Армении до 2015 года, когда вошла в состав правительства в статусе министра юстиции, а в сентябре 2016 года была вновь переназначена на данной должности уже в составе нового правительства.

Арпине Ованнисян родилась 4 декабря 1983 года в Ереване.

З.Г.

