Азербайджанский легкоатлет завоевал "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-17 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе в среду продолжаются соревнования по легкой атлетике в рамках IV Игр исламской солидарности.

В беге с барьерами на дистанцию 110 метров среди мужчин азербайджанский спортсмен Рахиб Мамедов выиграл «серебро» Исламиады, показав результат 14,18 секунды.

Золотая медаль досталась легкоатлету из Саудовской Аравии Ахмеду Алмулвалладу, «бронза» - представителю Ирака Мохаммаду Сад Аль-Хваджи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)