Баку-2017: Азербайджанские волейболистки в финале Исламиады

2017-05-17 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женские сборные Азербайджана и Таджикистана по волейболу в среду провели встречу в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Сборная Азербайджана одержала уверенную победу со счетом 3:0 (25:6, 25:10, 25:6).

Завтра в финале азербайджанская сборная будет бороться за "золото".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)