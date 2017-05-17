Цены на автомобильном рынке Азербайджана выросли

2017-05-17 17:54 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане в апреле текущего года легковые автомобили подорожали на 1,6%. Рост цен на велосипеды составил 1,2%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в информации Госкомитета по статистике.

Цены на легковые автомобили в январе выросли на 0,8%, в феврале – на 0,6%, а в марте остались стабильными. Цены на велосипеды в январе выросли на 1,2%, в феврале на 1,4%, в марте – на 1,2%.

По официальной статистике, в апреле средняя стоимость легкового автомобиля составила 31 тыс. 893,65 манатов, велосипеда - 161,15 маната.

Отметим, что цены на легковые автомобили в годовом сравнении выросли на 10,5%, на велосипеды – на 15,3%.

У.А.

