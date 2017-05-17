SOCAR и «Узбекнефтегаз» будут совместно разрабатывать скважины

2017-05-17 18:00 | www.oxu.az | 2

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и узбекская национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» подписали меморандум о совместной разработке скважин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках международной нефтегазовой выставки в Ташкенте президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и вице-премьер Узбекистана Гуламджон Ибрагимов провели встречу.

На встрече обсуждалось расширение связей между Азербайджаном и Узбекистаном, было отмечено развитие сотрудничества между нашими странами, в том числе в нефтегазовой сфере.

В конце президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов подписали меморандум о совместной разработке скважин.

У.А.

