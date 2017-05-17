Витамин B17 против рака (ФОТО)

2017-05-17 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Лечение рака возможно? Да, рак можно победить! Матушка-природа не забыла о нас и позаботилась об этом, предоставив натуральное эффективное средство против рака - витамин B17, который найден в семенах яблока, персика, вишни, виноградов, и абрикоса.

Но в чем секрет этого витамина? Почему именно этот витамин излечивает от рака и каков механизм его действия? Суть в следующем - витамин B17 обладает способностью притягиваться к раковым клеткам, и уничтожать их, при этом сохраняя здоровую ткань. Но почему витамин безвреден для здоровых тканей тела? Каждая молекула витамина В17 содержит соединение цианида, который по сути является ядом. Но для того, чтобы цианид стал опасен, в первую очередь необходимо "вскрыть" молекулу и освободить его, на что способен только особый вид энзима (белок, который играет роль катализатора в биохимических реакциях).

Этот энзим присутствует в нашем теле, но совсем в мизерных количествах. Однако в раковых опухолях его почти в сто раз больше! Именно поэтому, яд под названием "цианид" освобождается из витамина B17 только и только в раковых участках тела! Это губительно для раковых клеток, но никак для здоровых - ведь в них нет энзима в достаточном количестве. В результате раковые клетки погибают, а здоровые продолжают свою деятельность.

Об этом и многом другом в очередной передаче Рены Байрамгызы "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") на Lider TV, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Передача выходит по субботам в 18:00. Повтор - в 14:00 в воскресенье. Вы можете смотреть спутниковое телевидение Lider TV на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота (МГц) - 11135, поляризация - H. Скорость поток (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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