Баку-2017: Азербайджанская тхэквондистка пробилась в финал

2017-05-17 18:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская тхэквондистка, бронзовый призер Олимпиады в Рио Патимат Абакарова (49 кг) в среду пробилась в финал IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В полуфинале она встречалась с иранской тхэквондисткой Шалме Судабе Пурсадиги.

Патимат Абакарова провела успешный поединок и вышла в финал со счетом 15:4.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)