Исламиада: Азербайджанские таэквондисты завоевали еще две золотые медали

2017-05-17 20:27 | www.apa.az | 3

На IV Играх Исламской солидарности продолжаются соревнования таэквондистов.

Как сообщает Apasport.az, во второй день к борьбе подключились спортсмены пяти весовых категорий.

Двое из наших таэквондистов Айхан Тагизаде (68 кг) т Патимат Абакарова (49) победив своих соперников во всех поединках завоевали золотые медали.

А.Тагизаде в финале одолел иранца Сеидгусейна Эхсанипетрудина, а П. Абакарова Айнур Ясберганову из Казахстана.

Напомним, что вчера Япрак Эриш завоевал золото для сборной Азербайджана, а Гашим Магомедов ограничился «серебром».