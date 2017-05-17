Азербайджанская делегация на заседании Совета Международного телекоммуникационного союза

2017-05-17 18:05 | www.oxu.az | 2

В понедельник, 15 мая, в штаб-квартире Международного телекоммуникационного союза (МТС - ITU) в Женеве приступила к работе ежегодная сессия совета этой организации. В заседании принимает участие азербайджанская делегация.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Совет является высшим органом Союза. На ежегодном заседании оценивается деятельность организации за прошлый год, утверждаются отчеты, определяются планы на будущий год.

Лишь 48 из 193 стран Международного телекоммуникационного союза являются членами Совета. Азербайджан стал членом Совета лишь в 2014 году.

Азербайджанская делегация активно участвует в заседании Совета, выдвигает предложения по вопросам на повестке дня, проводит многочисленные встречи.

Сегодня отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества, и в соответствии с темой дня проводится заседание.

Сессия завершит свою работу 25 мая.

У.А.

