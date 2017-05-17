Минобороны: Армения подтвердила обстрел населенных пунктов Азербайджана

2017-05-17 18:10 | www.oxu.az | 2

Армянская сторона распространила видеокадры, отражающие обстрел наших населенных пунктов и позиций, а также новость о том, что азербайджанская сторона якобы понесла потери.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, министерство обороны сегодня утром распространило информацию о том, что подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов разного калибра позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агдамском направлении фронта и населенные пункты в глубине обороны.

«Распространив видео, Армения еще раз подтвердила, что постоянно подвергает обстрелу не только наши позиции, но и населенные пункты, продолжает свои гнусные действия против мирного азербайджанского населения.

Минобороны сообщает, что в результате вражеского обстрела потерь среди мирного населения, личного состава Вооруженных сил нет, боевая техника не пострадала», - говорится в заявлении.

З.Г.

