Представлен умный рюкзак для гаджетов с функциями беспроводной зарядки (ФОТО)

2017-05-17 18:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Компания Knomo представила умный рюкзак для гаджетов с функциями беспроводной зарядки под названием #LiveFree Backpack. Он вместителен, имеет множество карманов для гаджетов, водонепроницаем, а также оснащен функциями беспроводной зарядки и отслеживания по Bluetooth.

Рюкзак #LiveFree имеет скорее традиционный дизайн, который подходит для работы, но при этом рюкзак имеет очень полезный функционал. Пожалуй, одной из самых интересных функций для тех, кто не расстается со смартфоном, является боковой карман с беспроводной зарядкой. Нужно просто положить Qi-совместимый телефон в этот карман, и гаджет начнет заряжаться. Помимо этого, есть и другие карманы, предназначенные специально для ноутбуков с диагональю 15,6 дюйма, а также планшетов и электронных книг. Также есть отдел, в котором можно аккуратно хранить все необходимые провода.

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 16:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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