Азербайджанец «кинул» греческого бизнесмена на 2,5 миллиона евро

2017-05-17 18:30 | www.oxu.az | 3

Полиция Кипра выписала ордер на арест 53-летнего мужчины из Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, он обвиняется в том, что, выдав себя за солидного инвестора, под предлогом строительства отеля на Кипре присвоил 2,5 миллиона евро, принадлежащих 35-летнему греческому бизнесмену.

Согласно информации, грек обратился с заявлением в полицию, в котором указал, что мошенник из Азербайджана, завоевав его доверие, предложил купить акции отеля на Кипре, которые он якобы строит.

По словам греческого бизнесмена, он познакомился с азербайджанцем летом прошлого года в курортном городке Лимасол. Тогда они договорились о том, что грек купит у азербайджанца акции отеля. Бизнесмен утверждает, что после этого встретился с мошенником три раза и передал ему в общей сложности 2,5 миллиона евро. Однако с октября прошлого года «компаньон» грека перестал выходить на связь.

Бизнесмен пытался найти афериста и даже приехал в Азербайджан, где обратился в полицию. Однако ему не повезло. Азербайджанские полицейские сообщили греку, что его «компаньон» — известный мошенник, который обманул множество людей.

Также греку сообщили, что этот человек давно находится в розыске.

З.Г.

