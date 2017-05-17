Баку-2017: Азербайджанский борец выиграл "бронзу" Исламиады

2017-05-17 18:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов (до 59 кг) в среду завоевал «бронзу» IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В борьбе за третье место соперником азербайджанского спортсмена был представитель Иордании Алгаде Мостафа Султан Раек. Мамедов одержал победу над оппонентом со счетом 8:0 и стал обладателем бронзовой медали Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)