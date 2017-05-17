Исламиада: Президент Азербайджана наградил победителей соревнований по таэквондо

2017-05-17 21:34 | www.apa.az | 3

Сборная Азербайджана по таэквондо продолжает успешное выступление на IV Игр исламской солидарности.

Как передает АПА-Спорт, в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 80 кг золотую медаль выиграл азербайджанский тхэквондист Милад Беиги Харчегани, до этого победителями стали Айхан Тагизаде и Патимат Абакарова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителя и призера соревнований.