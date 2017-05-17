Охранники Эрдогана подрались с протестующими в Вашингтоне – ВИДЕО

2017-05-17 18:40 | www.oxu.az | 2

В Вашингтоне сотрудники службы охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступили в драку с протестующими против визита турецкого лидера в США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Guardian.

Накануне противники Эрдогана собрались у резиденции посла Турции.

По словам очевидцев, между охранниками турецкого лидера и демонстрантами, которые несли флаг Рабочей партии Курдистана (РПК), завязалась драка.

Раннее сообщалось, что в результате столкновений у резиденции девять пострадавших были доставлены в больницу, еще двоих задержала полиция.

Накануне Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Н.О.