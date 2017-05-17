В сети презентован трейлер фильма «Майкл Джексон: В поисках Нетландии» – ВИДЕО

2017-05-17 18:50 | www.oxu.az | 3

Канал Lifetime представил трейлер байопика о Майкле Джексоне, передает Oxu.Az со ссылкой на ok-magazine.ru.

Фильм «Майкл Джексон: В поисках Нетландии» снят по бестселлеру, который написали его бывшие телохранители. Картина расскажет о последних годах жизни певца. Главную роль исполняет Нави, профессиональный двойник Майкла Джексона.

В коротком проморолике показаны отношения музыканта с детьми. «Растить их в одночку — это самая сложная вещь, которую я когда-либо делал», - говорит Джексон.

Режиссер - Дайян Хьюстон («Расследование Джордан», «Сильное лекарство»). Сценарий - Элизабет Хантер («Зачарованные», «Скорая помощь»). Продюсер - лауреат «Эмми» Сьюзан де Пасс, многие годы работавшая с семьей Джексонов.

Премьера картины назначена на 29 мая.

A.C.