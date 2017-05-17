Еще один азербайджанский тхэквондист вышел в финал соревнований Исламиады

2017-05-17 18:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде (до 68 кг) вышел в финал соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В полуфинальном поединке соперником победителя первых Европейских игр Айхана Тагизаде был саудовский спортсмен Сауд Аль Муваллад.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)