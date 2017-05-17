В рамках первого Бакинского шопинг-фестиваля покупателям возвращено более 1,5 млн манатов

2017-05-17 19:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана вернуло участникам Бакинского шопинг-фестиваля НДС на сумму 1,53 миллиона манатов, говорится в статье, опубликованной на сайте ведомственной газеты “Налоги”.

Бакинский шопинг-фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая. За этот период участники фестиваля приобрели товаров на сумму 15,47 миллиона манатов. При этом большинство покупателей составили граждане Азербайджана - 19 119 человек. Оставшиеся 1 734 человека - представители других стран.

Кроме того, за этот же период иностранные туристы приобрели в магазинах, которые применяют систему Tax Free, однако не участвуют в Бакинском шопинг-фестивале, товаров на сумму почти 2,7 миллиона манатов.

Ставка НДС в Азербайджане составляет 18 процентов. В рамках Бакинского шопинг-фестиваля граждане Азербайджана и гости страны могли возместить налог на добавленную стоимость лишь при покупке по одной счет-фактуре товаров на общую сумму в сто манатов или выше. За услуги возврата НДС взимается комиссия в размере 20 процентов от суммы возврата.

НДС не возмещается за приобретение подакцизных товаров, продовольственной продукции, лекарственных препаратов, товаров, освобожденных от НДС, необработанных драгоценных камней, слитков драгоценных металлов, транспортных средств и их запчастей.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli