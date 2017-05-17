Литва приняла двух чеченских геев

2017-05-17 19:13 | www.oxu.az | 3

Два жителя Чечни, которые, по их словам, подвергались преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, прибыли в Литву.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 17 мая, сообщает «Интерфакс».

Министр иностранных дел республики Линас Линкявичус подтвердил, что этим людям выдана виза. Других подробностей, таких как тип визы, он не сообщил. Также министр не уточнил, предоставлено ли им убежище.

Линкявичус подчеркнул, что решение согласовывалось с другими государствами. «Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы — относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны», — рассказал он.

16 мая стало известно, что три французские ЛГБТ-организации подали на главу Чечни Рамзана Кадырова в Международный уголовный суд в связи с преследованием в республике геев.

С.Б.

