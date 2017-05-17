В Баку отметят 100-летие народного артиста Алиаги Гулиева

2017-05-17 19:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 26 мая в 19:00 состоится мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, известного исполнителя на таре Алиаги Гулиева, сообщили Trend Life в Центре мугама.

На вечере будет рассказано о жизни и творческом пути исполнителя на таре, будет представлена музыкальная программа с участием известных ханенде и музыкантов.

Алиага Гулиев родился 9 мая 1917 года в Баку. Музыкальное образование получил в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. В 1936 году начал работать в театре оперы и балета и оркестре радио. В 1937 году с большим успехом прошла премьера оперы "Кёроглы", и в составе музыкантов оркестра также выступил исполнитель на таре Алиага Гулиев.

В 1939 году Алиага Гулиев поступил на факультет "Дирижер хора" Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Однако в 1941 году Алиага Гулиев ушел на фронт. 2 сентября 1944 года в боях за Варшаву Гулиев получил тяжелое осколочное ранение. Награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны" (I и II степени), двумя медалями "За боевые заслуги".

В разные годы Алиага Гулиев был солистом театра оперы и балета, музыкальным редактором на радио, руководителем ансамбля народных инструментов Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Алиага Гулиев покорял слушателей своим виртуозным исполнительским мастерством.

Музыкант скончался 11 января 1998 года.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и на сайте http://iticket.az/.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)