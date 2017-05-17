Ровнаг Абдуллаев: Общая протяженность транснациональных трубопроводов в Азербайджане достигнет 9 тыс. км

2017-05-17 19:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В настоящее время общая протяженность транснациональных трубопроводов, эксплуатируемых в Азербайджане, превышает 5,5 тысячи километров, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе выступления на заседании круглого стола на тему "Нефтегазовое сотрудничество в рамках концепции "Один пояс – один путь" в главном офисе компании CNPC в Пекине.

Как говорится в среду в сообщении SOCAR, в заседании приняли участие главы и представители таких компаний, как CNPC, "Газпром", "Роснефть", SOCAR, "Узбекнефтегаз", КазМунайГаз, Sinopec, Фонд Шелкового пути, Китайский банк развития.

Ровнаг Абдуллаев выступил на первой сессии с докладом на тему "Транснациональные магистральные нефтегазовые трубопроводы и взаимные инфраструктурные связи".

"В настоящее время общая протяженность транснациональных трубопроводов, эксплуатируемых в Азербайджане, превышает 5,5 тысячи километров, а с учетом строящихся объектов достигнет девяти тысяч километров. На примере Азербайджана мы видим, что правильный выбор стратегии по магистральным нефтегазовым трубопроводам может быть локомотивом экономического роста. Азербайджан действительно верит в то, что транснациональные магистральные трубопроводы станут "шелковыми нитями" нового большого Шелкового пути, и это, в свою очередь, позволит справедливо разделить полученную прибыль между производителями углеводородов, транзитерами и потребителями", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Максим Цурков)

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