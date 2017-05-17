Пчелы атаковали жителей Лондона – ВИДЕО

2017-05-17 19:50 | www.oxu.az | 3

Жители и прохожие лондонского района Гринвич были атакованы пчелиным роем.

Как передает Oxu.Az, видео опубликовано на Youtube.

Как пишет британская версия издания Metro со ссылкой на очевидцев, насекомые кружились над улицами около часа. Их было настолько много, что происходящее сопровождалось постоянным отчетливо слышным гулом.

На помощь людям пришел местный пасечник, который привез улей, и через некоторое время пчелы слетелись к нему. О пострадавших в результате этого происшествия не сообщается.

С.Б.

