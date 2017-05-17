Азербайджанский параатлет принес стране очередное "золото" Исламиады

2017-05-17 19:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский параатлет Эльмир Джабраилов в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017 в среду выиграл "золото" в забеге на 100 метров в категории T12.

В финальном забеге Джабаилов показал результат 11,14 секунды. Тем самым он принес Азербайджану 44-ю золотую медаль Исламиады.

Серебряная медаль досталась узбекскому спортсмену Мансуру Абдирашидову, "бронза" - марокканцу Махди Афри.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)