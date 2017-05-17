В копилке сборной Азербайджана - 45-я золотая медаль Исламиады

2017-05-17 19:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на IV Играх исламской солидарности Баку-2017 пополнил копилку 45-й золотой медалью.

Очередное "золото" стране принесла тхэквондистка Патимат Абакарова, выступающая в весовой категории до 49 килограммов.

В финальном поединке она одержала победу над представительницей Казахстана Айнур Есбергеновой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)