Исламиада: Азербайджанские таэквондисты завоевали четыре “золота” и одно “серебро” - ОБНОВЛЕНО
2017-05-17 22:27 | www.apa.az | 3
На IV Играх Исламской солидарности завершились соревнования таэквондистов.
Как сообщает Apasport.az, во второй день к борьбе подключились спортсмены пяти весовых категорий.
Четверо из наших таэквондистов - Айхан Тагизаде (68 кг), Патимат Абакарова (49), Милад Бейги Чехрегани (80 кг) и Радик Исаев (87 кг) победив своих соперников во всех поединках завоевали золотые медали.
В весовой категории 67 кг Фарида Азизова в финале уступила представительнице Турции Нур Татар.
Напомним, что вчера Япрак Эриш завоевал золото для сборной Азербайджана, а Гашим Магомедов ограничился «серебром».
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На IV Играх Исламской солидарности продолжаются соревнования таэквондистов.
Как сообщает Apasport.az, во второй день к борьбе подключились спортсмены пяти весовых категорий.
Двое из наших таэквондистов Айхан Тагизаде (68 кг), Патимат Абакарова (49) победив своих соперников во всех поединках завоевали золотые медали.
А.Тагизаде в финале одолел иранца Сеидгусейна Эхсанипетрудина, а П. Абакарова Айнур Ясберганову из Казахстана.
Напомним, что вчера Япрак Эриш завоевал золото для сборной Азербайджана, а Гашим Магомедов ограничился «серебром».