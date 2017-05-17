Порошенко назвал условие снятия санкций с России

2017-05-17 20:22 | www.oxu.az | 3

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к пересмотру решения о санкциях против России, когда та прекратит агрессию. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, передает Oxu.Az со ссылкой на 112.ua.

По словам главы государства, это произойдет сразу после того, как «последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины».

Как сообщает «Интерфакс», Порошенко также сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны с Россией. «Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы», — утверждает президент.

17 мая вступил в силу указ Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лица, в основном из России. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru. В документе предусмотрен запрет для провайдеров предоставлять услуги по доступу к этим ресурсам.

С.Б.

