MDB-nin ən populyar dağ kurortları SİYAHISINDA Şahdağ da var
2017-05-17 19:42 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Rusiyanın “TurStat” analitik agentliyi 2017-ci ilin yay ayları üçün MDB-nin ən populyar dağ kurortlarını müəyyən edib.
Trend-in məlumatına görə, bu kurortlar arasında Qazaxıstan, Azərbaycan, Qırğızıstan və Özbəkistan kurortları yer alıb.
Rusiyalı turistlər fəal istirahət üçün Çimbulak (Qazaxıstan), Şahdağ (Azərbaycan), Çimqan (Özbəkistan), Karakol (Qırğızıstan) kurortlarını seçir.
Məlumatda qeyd olunur ki, Şahdağda gündəlik istirahət 90 dollara başa gəlir. Karakol və Çimqanda bu 70 dollara, Çimbulakda 100 dollara bərabərdir.