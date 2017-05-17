В рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по тхэквондо (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-17 19:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку в рамках IV Игр исламской солидарности продолжаются соревнования по тхэквондо, передает Trend. Соревнования проходят в Бакинском зале спорта (Дворец ручных игр).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.