Женская сборная Азербайджана по плаванию выиграла очередную "бронзу" Исламиады

2017-05-17 19:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по плаванию в среду выиграла еще одну "бронзу" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В дисциплине комбинированная эстафета 4×100 метров азербайджанская сборная в составе Алсу Байрамовой, Юлии Стисюк, Илахи Раджиевой и Фатимы Алькярямовой показала результат 4:34.42.

Первое место заняла сборная Турции, второе - команда Индонезии.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)