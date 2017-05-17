Выданная замуж насильно девушка повесилась на чердаке

2017-05-17 20:46 | www.oxu.az | 3

В Билясуварском районе в селе Бейдили повесилась молодая женщина, сообщает Bakipost.az.

Как передает Oxu.Az со ссылкойй на haqqin.az, cогласно информации, Кенуль Аббасова четыре месяца назад родителями была насильно выдана замуж за двоюродного брата. Сегодня молодая женщина повесилась на чердаке дома, в которм жила.

Глава муниципалитета села Ильгар Керимов подтвердил факт самоубийства К.Аббасовой, однако сказал, что он не знает причины самоубийства женщины.

C.Б.

