В Болгарии замминистра подал в отставку из-за нацистского приветствия

2017-05-17 20:49 | www.oxu.az | 3

Заместитель министра регионального развития Болгарии Павел Танев подал в отставку из-за скандала с фотографией, на которой он вскидывает руку в нацистском приветствии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание «24 Часа».

Как отмечает издание, чиновник был уволен через двое суток после своего назначения. Отставка произошла после беседы с премьер-министром страны Бойко Борисовым и вице-премьером Валерием Симеоновым.

Комментируя ситуацию, Симеонов заявил, что его подчиненный не разделяет нацистскую идеологию.

Снимок был сделан несколько лет назад в музее восковых фигур Гревена в Париже. Стоя перед фигурой офицера вермахта, Танев вскинул руку в нацистском приветствии. Фотография была размещена на странице чиновника в Facebook и удалена сразу после его назначения.

В специальном обращении, которое распространил Танев, он выразил выразил сожаление в связи с тем, что один необдуманный поступок привел к таким последствиям.

C.Б.

