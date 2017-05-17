Баку-2017: Азербайджанский параатлет выиграл бронзовую медаль Исламиады

2017-05-17 19:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский параатлет Олохан Мусаев в среду выиграл свою очередную медаль на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

В соревнованиях по метанию диска (категория F56) Мусаев занял третье место и завоевал бронзовую медаль Исламиады. "Золото" и "серебро" достались представителям Ирана Али Мухаммедяри и Алирезе Нассери соответственно.

Отметим, что это уже вторая медаль Олохана Мусаева на Исламиаде. Ранее азербайджанский спортсмен выиграл "золото" в соревнованиях по толканию ядра.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)