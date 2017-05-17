Азербайджанский тхэквондист завоевал еще одно "золото" Исламиады в Баку

2017-05-17 19:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде в среду завоевал золотую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Победитель первых Европейских игр Тагизаде, выступающий в весовой категории до 68 килограммов, в решающем поединке одержал победу над иранским спортсменом Сейидом Хусейном со счетом 8:7.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)