Баку-2017: Первое «золото» Азербайджана в греко-римской борьбе

2017-05-17 21:03 | www.oxu.az | 4

Азербайджан в среду выиграл первое «золото» в соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, представляющий Азербайджан в весовой категории до 98 килограммов Орхан Нуриев в финале встречался с кыргызским борцом Узуром Джузупбековым. В тяжелой схватке азербайджанскому спортсмену удалось одержать победу над соперником со счетом 5:0 и принести своей стране очередное «золото» Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

С.Б.

