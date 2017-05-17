Азербайджанский борец выиграл "серебро" Исламиады Баку-2017

2017-05-17 20:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (до 80 кг) в среду стал вторым на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Соперником Гусейнова в решающей схватке был представляющий Иран Юсеф Гадериан. Несмотря на то, что прошедшая в напряженной борьбе встреча завершилась со счетом 1:1, победа была отдана иранскому борцу, так как он последним завоевал очко. Таким образом, азербайджанскому борцу пришлось довольствоваться серебряной медалью.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)