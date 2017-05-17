Баку-2017: Первое "золото" Азербайджана в греко-римской борьбе

2017-05-17 20:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в среду выиграл первое "золото" в соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Представляющий Азербайджан в весовой категории до 98 килограммов Орхан Нуриев в финале встречался с кыргызским борцом Узуром Джузупбековым. В тяжелой схватке азербайджанскому спортсмену удалось одержать победу над соперником со счетом 5:0 и принести своей стране очередное "золото" Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)