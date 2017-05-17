В работе WhatsApp произошел сбой по всему миру

2017-05-17 21:48 | www.oxu.az | 3

Популярный мессенджер WhatsApp перестал работать у пользователей по всему миру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, об этом сообщает Independent.

Приложение, которое для общения используют около миллиарда людей по всему свету, перестало функционировать в среду вечером. Множество пользователей делятся своим расстройством по этому поводу в социальных сетях. Некоторые из них заявляют, что намерены перестать пользоваться WhatsApp в пользу других, более стабильных мессенджеров.

Популярное приложение уже давало сбой две недели назад, причем оно также перестало работать у миллионов людей по всему миру. Тогда техническая команда WhatsApp не давала никаких комментариев, однако через несколько часов работа приложения была восстановлена.

C.Б.

