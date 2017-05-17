Трамп пожаловался на предвзятое отношение американских СМИ

2017-05-17 22:25 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп пожаловался на критическое отношение к нему со стороны американских СМИ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

«Посмотрите на то, как меня изображали в последнее время, особенно в средствах массовой информации», — сказал Трамп, обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны, расположенной в штате Коннектикут.

«Ни к одному политику в истории, могу за это поручиться, не относились хуже или более несправедливо. Но вы не можете позволить критикам и скептикам встать на пути вашей мечты (...) Чем справедливее ваши поступки, тем с большим противодействием вы сталкиваетесь», — заявил американский лидер.

С.Б.

