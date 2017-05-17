Еще одна азербайджанская тхэквондистка вышла в финал Исламиады в Баку

2017-05-17 20:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Фарида Азизова в среду вышла в финал соревнований по тхэквондо на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Представляющая Азербайджан в весовой категории до 67 килограммов, призер чемпионатов мира и Европы Фарида Азизова в полуфинальном поединке одержала победу над представительницей Узбекистана Нигорой Турсунбековой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)