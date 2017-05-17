Исламиада: Азербайджан довел число медалей до 99-ти

2017-05-17 23:13 | www.apa.az | 2

Сборная Азербайджана завершила шестой день Исламиады 18 медалями.

Как сообщает Apasport.az, азербайджанские спортсмены сегодня завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Наши спортсмены отличились в соревнованиях плаванию, легкой атлетике, борьбе, легкой атлетике, стрельбе, плавании и таэквондо.

Таким образом, сборная Азербайджана довела число завоеванных медалей до 99-ти. В активе нашей сборной 50 золотых, 29 серебряных и 20 бронзовых медалей. 50-ую золотую медаль Азербайджану принес таэквондист Радик Исаев. В общекомандном зачете Азербайджан, по-прежнему, на втором месте после команды Турции (54, 45,38 – 137). На третьем месте – сборная Ирана (14,17,23 – 54).

В целом, до сих пор разыграно 166 комплектов медалей. Награждены спортсмены 33 стран, а представители 20 стран поднялись на верхнюю ступень пьедестала.