Баку-2017: Азербайджан завоевал 50-ю золотую медаль– ОБНОВЛЕНО

2017-05-17 22:46 | www.oxu.az | 2

Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев (87+ кг) выиграл «золото» на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в финальном поединке олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, Европы и Первых Европейских игр Радик Исаев одержал победу над представителем Узбекистана Дмитрием Шокиным и завоевал для Азербайджана 50-ю золотую медаль.

20:28

Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде в среду завоевал золотую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, победитель первых Европейских игр Тагизаде, выступающий в весовой категории до 68 килограммов, в решающем поединке одержал победу над иранским спортсменом Сейидом Хусейном со счетом 8:7.

20:12

Азербайджан на IV Играх исламской солидарности Баку-2017 пополнил копилку 45-й золотой медалью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, очередное «золото» стране принесла тхэквондистка Патимат Абакарова, выступающая в весовой категории до 49 килограммов.

В финальном поединке она одержала победу над представительницей Казахстана Айнур Есбергеновой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

С.Б.

