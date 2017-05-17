Исламиада: Президент Азербайджана наградил победителей соревнований по таэквондо - ОБНОВЛЕНО

2017-05-17 23:14 | www.apa.az | 5

Азербайджанские таэквондисты завоевали сегодня на IV Играх исламской солидарности 4 золотых и одну серебряную медаль.

Как передает АПА-Спорт, президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил принесшего Азербайджану 50-ую золотую медаль таэквондиста Радика Исаева.

Олимпийский чемпион Радик Исаев в финале одержал победу над представителем Узбекистана Дмитрием Шокиным.

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Сборная Азербайджана по таэквондо продолжает успешное выступление на IV Игр исламской солидарности.

Как передает АПА-Спорт, в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 80 кг золотую медаль выиграл азербайджанский тхэквондист Милад Беиги Харчегани, до этого победителями стали Айхан Тагизаде и Патимат Абакарова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителя и призера соревнований.