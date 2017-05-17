Медальный зачет первых Исламиады - РЕЙТИНГ

2017-05-17 23:22 | www.oxu.az | 4

По итогам сегодняшнего дня Азербайджан прочно укрепился на втором месте в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, cегодня копилка нашей команды пополнилась девятью золотыми, четырьмя серебрянными и четырьмя бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 50 золотых, 29 серебряных и 20 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 54 золотыми, 45 серебряными и 38 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 14 золотыми, 17 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

С.Б.

