В Афганистане боевики атаковали телецентр, есть погибшие

2017-05-17 23:37 | www.apa.az | 4

По меньшей мере шесть человек погибли, в том числе четыре сотрудника телерадиокомпании и два сотрудника сил безопасности, 18 мирных жителей получили ранения в результате атаки боевиков на здание Национального радио и телевидения (НРТ) в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, после четырех часов тяжелого боя силам безопасности Афганистана удалось нейтрализовать боевиков.

По информации телеканала, атака была совершена тремя вооруженными людьми, двое из которых были уничтожены, один задержан.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".