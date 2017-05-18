"Монако" в восьмой раз в истории стал чемпионом Франции

2017-05-18 01:11 | www.apa.az | 4

"Монако" победил "Сент-Этьен" со счетом 2:0 в матче 37-го тура чемпионата Франции и досрочно стал победителем первенства.

Как передает АПА, голы забили Кильян Мбаппе (20-я минута) и Валер Жермен (90).

«Монако» (92 очка) досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции. За тур до окончания первенства идущий вторым «ПСЖ» отстает от монегасков на 6 баллов.

Клуб стал чемпионом в восьмой раз в истории и впервые с 2000 года.